Karnell Group Registered B präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Karnell Group Registered B hat am 17.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,03 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 0,700 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 584,5 Millionen SEK gegenüber 431,0 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at