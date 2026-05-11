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11.05.2026 06:31:29
Karnell Group Registered B: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Karnell Group Registered B hat am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 SEK gegenüber 0,370 SEK im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 457,4 Millionen SEK vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 359,4 Millionen SEK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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