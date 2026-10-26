Karnell Group Registered B stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Karnell Group Registered B lud am 23.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,86 SEK. Im Vorjahresviertel waren 0,880 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 581,5 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 436,1 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at