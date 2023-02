Karnevals-Jecken greifen immer öfter zum Smartphone

Vodafone Mobilfunk-Analyse entlang der großen RosenmontagszügeIm Schnitt fast 3x so viele Daten wie vor Corona in den Karnevalshochburgen15 TB Daten: Kölner Jecken griffen Rosenmontag am häufigsten zum HandyVideo-Calls und Social Media, statt klassische Telefonate5G sorgte für stabile Datenverbindungen – auch im dichten GetümmelNachdem im vergangenen Jahr in Köln bei einer Friedensdemo an Rosenmontag wieder ähnlich viele Menschen wie vor Corona auf den Straßen unterwegs waren, fanden am vergangenen Wochenende Karnevalsumzüge wieder in ganz Deutschland statt. Eine Analyse der Mobilfunk-Daten von Millionen Smartphones an Karneval zeigt dabei neue Rekorde im Handy-Netz: „Die Jecken griffen an Karneval deutlich häufiger als vor Corona zum Handy. Sie teilten mit ihren Smartphones immer häufiger nicht mehr nur Fotos, sondern auch hochauflösende Videos im Netz. In der Folge transportierte unser Mobilfunk-Netz in den großen Karnevalshochburgen rund drei Mal mehr Daten als 2020. In Köln waren es doppelt so viele Daten wie an Rosenmontag vor einem Jahr. Und in fast allen Städten, wo große Umzüge stattfanden, hatte unser Netz deutlich mehr zu tun als an herkömmlichen Wochentagen“, so Vodafone-Technik-Chefin Tanja Richter.Unser Mobilfunk-Netz transportierte in den Karnevalshochburgen rund drei Mal mehr Daten als 2020.Tanja RichterTanja RichterZum Höhepunkt der diesjährigen Session hat Vodafone eine exklusive Mobilfunk-Analyse gezielt dort durchgeführt, wo die großen Karnevalszüge in Köln, Düsseldorf, Bonn, Aachen, Mainz, Frankfurt, Eschweiler, Cottbus und Braunschweig entlangführten. Das Ergebnis: Die Mobilfunk-Stationen vor Ort transportierten im Schnitt rund 50 Prozent mehr Daten als im gleichen Zeitraum 2022. Dabei ist zu beachten, dass die Feierlichkeiten 2022 vielerorts nur stark eingeschränkt stattfanden.3x mehr Mobilfunk-Daten bei Rosenmontagszügen als 2020Das Mobilfunk-Netz von Vodafone transportierte in den Hochburgen an Rosenmontag in diesem Jahr aber auch rund drei Mal so viele Daten, wie noch vor Corona im Jahr 2020. Im Vergleich zu herkömmlichen Wochentagen, transportierte das Mobilfunk-Netz in den Karnevals-Städten an Rosenmontag durchschnittlich rund 40 Prozent mehr Daten.Weniger Telefonate durch mehr VideocallsDie Analyse der Mobilfunk-Daten zeigt zudem über alle Karnevalshochburgen hinweg: Die Menschen kommunizieren an Karneval immer häufiger über Videocalls, WhatsApp und Co. – die Zahl der klassischen Telefonate hat sich im Vergleich zum Vorjahr hingegen beispielsweise in Köln um rund 10 Prozent reduziert. Ähnliche Tendenzen gibt es auch in anderen Städten.Regionale Unterschiede: stärkster Datenanstieg in KölnBesonders im Rheinland flogen die Daten wie Kamelle durch die Luft. Spitzenreiter beim Datenverbrauch ist Köln. Entlang der über acht kilometerlangen Zugstrecke, die von Deutz, über die Altstadt und das Severinsviertel bis zum Chlodwigplatz führt, rauschten an Rosenmontag rund 15 Terabyte durch das Mobilfunk-Netz von Vodafone. Ein Anstieg von 127 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und rund 50 Prozent mehr als an herkömmlichen Tagen.

Deutlich mehr Mobilfunk-Daten auch in Düsseldorf & Co.Ein ähnliches Bild zeigt sich in Düsseldorf. Rund um Rathausplatz, Hofgarten und Königsallee übertrug das Mobilfunk-Netz von Vodafone an Rosenmontag fast 13 Terabyte Daten. Das sind rund doppelt so viel Daten wie im Vorjahr und fast 20 Prozent mehr als an herkömmlichen Tagen. In Bonn transportierten die örtlichen Mobilfunk-Zellen 2,4 Terabyte Daten und damit 60 Prozent mehr als im Vorjahr und 12 Prozent mehr als normalen Tagen. In Eschweiler waren es 1,5 Terabyte und in Aachen 3,2 Terabyte Daten.Mehr Mobilfunk-Daten an Karneval auch außerhalb des RheinlandsAuch außerhalb des Rheinlands wurde mehr gesurft als sonst: Die Mainzer verbrauchten beim Rosenmontagsumzug zum Münsterplatz rund 5,5 Terabyte Daten und damit rund 118 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Im Vergleich zu anderen Tagen im Jahr stieg die Datennutzung hier um 56 Prozent. Auf der rund vier Kilometer langen Frankfurter Karnevalsstrecke vom Westhafen in Richtung Römerberg wurden mit 4,8 Terabyte 83 Prozent mehr Daten übertragen als im Vorjahr. Auch Ostdeutschland zeigte sich in Feierlaune. Während der ‚Zug der fröhlichen Leute‘ durch Cottbus zieht, fließen rund 1,7 Terabyte und damit 41 Prozent mehr als im vorherigen Jahr. Beim Shoduvel-Umzug in Braunschweig transportiert das Mobilfunk-Netz insgesamt rund 2,1 Terabyte und damit elf Prozent mehr als letztes Jahr.