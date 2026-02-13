13.02.2026 06:31:29

Karnov Group Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Karnov Group Registered hat am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 7,81 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,090 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,71 Prozent zurück. Hier wurden 664,9 Millionen SEK gegenüber 690,5 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum generiert.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 9,00 SEK gegenüber -0,310 SEK im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,59 Milliarden SEK generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 2,64 Milliarden SEK ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 4,10 SEK geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 2,64 Milliarden SEK taxiert.

