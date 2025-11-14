Karnov Group Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Karnov Group Registered hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,40 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,110 SEK erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 654,4 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 647,7 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at