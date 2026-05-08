Karnov Group Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Karnov Group Registered ließ sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Karnov Group Registered die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,55 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,720 SEK je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Karnov Group Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,60 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 628,1 Millionen SEK im Vergleich zu 672,5 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at