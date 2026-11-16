Karolinska Development (B) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Karolinska Development (B) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Karolinska Development (B) -0,200 SEK je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 1,3 Millionen SEK – das entspricht einem Abschlag von 42,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,3 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at