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31.08.2026 06:31:29
Karolinska Development (B) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Karolinska Development (B) äußerte sich am 28.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,68 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,220 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 67,86 Prozent auf 1,0 Millionen SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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