Karolinska Development (B) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Karolinska Development (B) veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,25 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -0,040 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 2,3 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen -2,9 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at