Karoon Gas Australia legte Quartalsergebnis vor

Karoon Gas Australia präsentierte in der am 25.08.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2022 endete.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,158 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 385,10 Millionen USD gegenüber 170,81 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,129 USD ausgegangen, während der Umsatz auf 385,10 Millionen USD prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at