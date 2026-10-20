Karooooo Aktie
WKN DE: A3CUPP / ISIN: SGXZ19450089
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20.10.2026 19:41:50
Karooooo: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its second quarter of fiscal year 2027 earnings call, held on Oct. 20, 2026, Karooooo (NASDAQ:KARO) announced that Cartrack constant currency subscription revenue growth accelerated to 23% across its global markets from 21% in the prior quarter.
For long-term investors, this acceleration shows that past investments in sales force capacity are successfully generating recurring cash flows. Cartrack subscription revenue makes up 98% of the core software platform, providing clear financial visibility as the business scales. Three things management said on the earnings call stand out.
Upfront sales expenses and hardware costs weigh down accounting margins during periods of rapid expansion. Management evaluates performance on unit economics rather than short-term accounting margins, noting that underlying operating margins would reach roughly 40% if customer acquisition spending stopped.
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