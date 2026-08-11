Karooooo Aktie
WKN DE: A3CUPP / ISIN: SGXZ19450089
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11.08.2026 13:00:01
Karooooo CEO Disposes 31,279 Shares for $2.0 Million
Jose Isaias Calisto, CEO and Executive Chairman of Karooooo Ltd. (NASDAQ:KARO), disposed of 31,279 shares of common stock in transactions executed on August 6, 2026, and August 7, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($63.76); post-transaction value based on August 7, 2026 market close ($64.81).Karooooo Ltd. is a Singapore-headquartered SaaS provider specializing in connected vehicle technology and fleet management solutions, with a TTM revenue base of $5.8 billion and a global footprint spanning six major geographic regions. The company maintains a net profit margin of approximately 17.2% on TTM revenues, demonstrating operational efficiency and profitability in its core SaaS business model. With 7,395 employees and a market capitalization of $2.0 billion, Karooooo has established itself as a significant player in the vehicle telematics and fleet management software sector, supported by strong year-over-year performance with a one-year stock price appreciation of 40.04%.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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