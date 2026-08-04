Karooooo Aktie
WKN DE: A3CUPP / ISIN: SGXZ19450089
|
04.08.2026 14:25:11
Karooooo CEO Jose Isaias Calisto Sells 50,527 Shares for $3.2 Million
Jose Isaias Calisto, CEO Executive Chairman of Karooooo Ltd. (NASDAQ:KARO), sold 50,527 shares of common stock on July 29, 2026 and July 30, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($64.08); post-transaction value based on July 30, 2026 market close ($64.03).Karooooo Ltd. is a global SaaS provider with a market capitalization of $2.0 billion and TTM revenue of $5.8 billion, serving the connected vehicle and fleet management sector across six major geographic regions. The company's platform delivers real-time intelligence and operational visibility to fleet operators, positioning it as a comprehensive solution provider in the growing telematics and fleet optimization market. With a workforce of 7,395 employees and a TTM net income of $1.0 billion, Karooooo demonstrates significant scale and profitability in the software-as-a-service sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Karooooo Ltd. Registered Shs
|
14.07.26
|Ausblick: Karooooo veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: Karooooo legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Karooooo Ltd. Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Karooooo Ltd. Registered Shs
|64,69
|0,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt mit Gewinnen -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen mit kräftigen Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich höher
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am Dienstag erneut stärker. Auch an den US-Börsen ging es aufwärts. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Dienstag mehrheitlich mit positiven Vorzeichen.