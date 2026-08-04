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WKN DE: A3CUPP / ISIN: SGXZ19450089

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04.08.2026 14:25:11

Karooooo CEO Jose Isaias Calisto Sells 50,527 Shares for $3.2 Million

Jose Isaias Calisto, CEO Executive Chairman of Karooooo Ltd. (NASDAQ:KARO), sold 50,527 shares of common stock on July 29, 2026 and July 30, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($64.08); post-transaction value based on July 30, 2026 market close ($64.03).Karooooo Ltd. is a global SaaS provider with a market capitalization of $2.0 billion and TTM revenue of $5.8 billion, serving the connected vehicle and fleet management sector across six major geographic regions. The company's platform delivers real-time intelligence and operational visibility to fleet operators, positioning it as a comprehensive solution provider in the growing telematics and fleet optimization market. With a workforce of 7,395 employees and a TTM net income of $1.0 billion, Karooooo demonstrates significant scale and profitability in the software-as-a-service sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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