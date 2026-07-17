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17.07.2026 06:31:29
Karooooo hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Karooooo hat am 15.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.05.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,57 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,460 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 36,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 94,3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 69,3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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