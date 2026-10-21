Karooooo präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Karooooo hat am 19.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,57 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Karooooo noch ein Gewinn pro Aktie von 0,440 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 100,4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 75,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at