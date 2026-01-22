|
Karooooo stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Karooooo lud am 20.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,430 USD je Aktie generiert.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 81,4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 65,5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln?
