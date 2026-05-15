Karooooo stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Karooooo hat am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 28.02.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,44 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Karooooo 88,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 33,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 66,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,84 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,63 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Karooooo im vergangenen Geschäftsjahr 313,31 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Karooooo 249,78 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at