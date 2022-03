Karora Resources: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Karora Resources hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.03.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2021 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,063 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,224 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Karora Resources 52,5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 55,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,259 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,488 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 207,14 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Karora Resources einen Umsatz von 191,13 Millionen USD eingefahren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 0,247 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 208,45 Millionen USD belaufen.

Redaktion finanzen.at