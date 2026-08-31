31.08.2026 11:29:38

Karpfensaison in Bayern beginnt - Produktion geht zurück

FÜRTH (dpa-AFX) - Der Karpfen bleibt in Bayern der wichtigste Fisch in den Aquakulturen. Allerdings ging die Produktionsmenge im vergangenen Jahr verglichen mit 2024 um 2,5 Prozent auf knapp 1.700 Tonnen zurück, wie das Landesamt für Statistik in Fürth zum Beginn der Karpfensaison mitteilte. Diese geht traditionell von September bis April. Der Karpfen machte 2025 gut ein Drittel der gesamten Fischproduktion im Freistaat aus. An zweiter Stelle kam mit 28,5 Prozent die Regenbogenforelle, deren Produktion um 7,4 Prozent auf gut 1.400 Tonnen zunahm.

Beim Karpfen stammt laut Landesamt etwa die Hälfte der Produktion aus Mittelfranken, ein weiteres Drittel aus der Oberpfalz. Unter den Landkreisen liegt Erlangen-Höchstadt vorn, gefolgt von Tirschenreuth. Regenbogenforellen kommen dagegen am häufigsten aus Oberbayern und Schwaben. Hier liegt das Unterallgäu an der Spitze.

Die gesamte Speisefischerzeugung legte nach Angaben des Landesamts im vergangenen Jahr verglichen mit dem Vorjahr um 2,7 Prozent auf rund 5.000 Tonnen zu. Betrachtet man allerdings die vergangenen zehn Jahre, zeigt sich ein leichter Rückgang. Dieser fiel beim Karpfen demzufolge mit fast 13 Prozent besonders deutlich aus. Auch die Produktion der Regenbogenforelle ging überdurchschnittlich zurück./igl/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:43 NVIDIA-Aktie & Co. aufgestockt, Caterpillar sticht heraus: Fisher Asset Management-Depot im zweiten Quartal
30.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 35: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
30.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 35
29.08.26 KW 35: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
29.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Zinssorgen im Fokus: ATX mit Rekordhoch -- DAX in Rot -- US-Börsen geben nach -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich dagegen mit Verlusten. Die US-Börsen verbuchen zum Wochenstart Abgaben. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen