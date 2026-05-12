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12.05.2026 12:00:00

Karriere mit eigenem Fitnessstudio: Sie kam als Schulabbrecherin - jetzt gehört ihr die Firma

Elisabetta Galluzzo hat das Fitnessstudio übernommen, in dem sie vorher angestellt war. Obwohl sie kaum eigenes Geld hat. Ihr half ein ungewöhnliches Modell.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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