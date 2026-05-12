SIE Aktie
WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
|
12.05.2026 12:00:00
Karriere mit eigenem Fitnessstudio: Sie kam als Schulabbrecherin - jetzt gehört ihr die Firma
Elisabetta Galluzzo hat das Fitnessstudio übernommen, in dem sie vorher angestellt war. Obwohl sie kaum eigenes Geld hat. Ihr half ein ungewöhnliches Modell.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!