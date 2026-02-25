25.02.2026 06:31:29

Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret AS präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret AS ließ sich am 23.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret AS die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,95 TRY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,160 TRY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz wurden 8,55 Milliarden TRY gegenüber 5,02 Milliarden TRY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,200 TRY beziffert, während im Vorjahr 0,060 TRY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 52,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16,60 Milliarden TRY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 10,87 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

