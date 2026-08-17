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17.08.2026 06:31:29
Karsten: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Karsten stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,09 BRL gegenüber 1,27 BRL im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 200,5 Millionen BRL vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 189,1 Millionen BRL in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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