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16.11.2026 06:31:29
Karsten präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Karsten hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,53 BRL, nach 1,38 BRL im Vorjahresvergleich.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Karsten in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,76 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 190,4 Millionen BRL im Vergleich zu 191,9 Millionen BRL im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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