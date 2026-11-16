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16.11.2026 06:31:29
KARSTEN präsentierte Quartalsergebnisse
KARSTEN hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei 1,32 BRL. Im letzten Jahr hatte KARSTEN einen Gewinn von 1,38 BRL je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig standen 190,4 Millionen BRL in den Büchern – ein Minus von 0,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KARSTEN 191,9 Millionen BRL erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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