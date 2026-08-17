KARSTEN stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

KARSTEN hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,81 BRL. Im Vorjahresviertel waren 1,27 BRL je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat KARSTEN im vergangenen Quartal 200,5 Millionen BRL verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KARSTEN 189,1 Millionen BRL umsetzen können.

Redaktion finanzen.at