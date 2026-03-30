Karsten: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Karsten stellte am 27.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 2,47 BRL beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,36 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 224,4 Millionen BRL gegenüber 218,6 Millionen BRL im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 6,09 BRL, nach 10,23 BRL im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 758,32 Millionen BRL – ein Plus von 8,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Karsten 697,58 Millionen BRL erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at