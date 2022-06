Kartellamt: Kraftstoffpreise wieder leicht gestiegen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskartellamt hat einen leichten Anstieg der Kraftstoffpreise festgestellt und eine Fortführung von Untersuchungen angekündigt. "Mit der Einführung der Steuerermäßigung ist der Preis für E5 und E10 zunächst um 27 Cent und der Preis für Diesel um 11 Cent im Durchschnitt gefallen. Seitdem sind die Preise wieder leicht, um circa 5 bis 6 Cent im Durchschnitt angestiegen", erklärte der Präsident der Behörde, Andreas Mundt. "Wie das sich zum Verlauf des Ölpreises und anderer Marktindikatoren verhält, werden wir im Laufe dieser Woche auswerten", kündigte er in einer Pressemitteilung an.

Das Kartellamt beobachte mit Hilfe der Daten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe kontinuierlich die Preisentwicklung an den rund 15.000 Tankstellen in Deutschland. Mitte April hatte es außerdem aufgrund der Tatsache, dass in den vergangenen Monaten Rohölpreise, die Abgabepreise der Raffinerien und die Preise an der Tankstelle zum Teil deutlich auseinandergelaufen seien, eine Untersuchung der Raffinerie- und Großhandelsebene eingeleitet. "Weder das Bundeskartellamt noch eine andere Behörde in Deutschland kann aber Preise auf Knopfdruck senken", betonte Mundt. "Hohe Preise und auch das Erwirtschaften von hohen Gewinnen ist nicht verboten." Finde die Behörde Hinweise auf illegales Verhalten, werde sie dies konsequent verfolgen.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/mgo

(END) Dow Jones Newswires

June 07, 2022 06:03 ET (10:03 GMT)