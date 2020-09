Kartellamt prüft Kooperation von Telekom und Vodafone

Das Bundeskartellamt schaut sich eine Kooperation von Deutscher Telekom und Vodafone zum gemeinsamen Netzausbau an.

Im Moment sei man in Kontakt mit den Kooperationsbeteiligten und weiteren Marktteilnehmern, sagte Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes, dem Handelsblatt.

Telekom und Vodafone hatten im Februar angekündigt, in Regionen mit schlechtem Mobilfunkempfang an 4.000 Standorten gemeinsam das Netz auszubauen. Die Betreiber wollen sich den Aufwand teilen und gegenseitig Zugang zu den Standorten gewähren. Das Kartellamt will prüfen, ob dadurch Wettbewerber wie Telefonica oder 1&1 Drillisch benachteiligt werden könnten.

FRANKFURT (Dow Jones)