Kartellamt und IW stellen deutliche Senkung der Spritpreise fest

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskartellamt hat einen deutlichen Rückgang des bundesweiten Durchschnittspreises für Kraftstoffe mit der Senkung der Energiesteuersätze am Mittwoch festgestellt. Ein Liter E5 kostete am 1. Juni demnach 1,94 Euro, E10 kostete 1,88 Euro und Diesel 1,93 Euro, gab das Kartellamt bekannt. Laut einer Grafik des Kartellamtes hatte der Preis für E10 zuvor rund 2,15 betragen und der für Diesel rund 2,04 Euro. "Dass die Preise gestern nach unten gegangen sind, ist schon einmal ein gutes Signal", erklärte der Präsident der Behörde, Andreas Mundt.

Es komme aber darauf an, was in den kommenden Tagen und Wochen passiert. "Wir werden das weiter sehr genau beobachten", kündigte er an. Das Kartellamt verfolge mit Hilfe der Daten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe kontinuierlich die Preisentwicklung an den rund 15.000 Tankstellen in Deutschland. Mitte April habe es außerdem aufgrund teilweise deutlich auseinanderlaufender Preise bei Raffinerien und Tankstellen eine Untersuchung der Raffinerie- und Großhandelsebene eingeleitet.

Den Autofahrerinnen und Autofahrern riet Mundt, eine Preis-App zu nutzen. Im Laufe eines Tages schwankten die Preise in ein und derselben Stadt oft um über 20 Cent. "Tanken Sie tendenziell eher am frühen Abend und bei einer der preiswerteren Tankstellen", so Mundt.

Das von Arbeitgeberseite finanzierte Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) erklärte auf Basis einer eigenen Auswertung, der Großteil der Tankstellen gebe den Tankrabatt weiter. Die IW-Wissenschaftler verglichen den Angaben zufolge die Durchschnittspreise an den Tagen vor dem Tankrabatt mit den Tagen ab Mittwoch. Betrage die Differenz beim Diesel mindestens 11 Cent und beim Benzin 30 Cent, gelte der Tankrabatt in der IW-Auswertung als "weitergegeben".

10.303 Tankstellen hätten den Rabatt beim Diesel demnach weitergegeben - rund 71 Prozent. fast drei von vier Tankstellen in Deutschland. Den Rabatt beim E5-Kraftstoff gaben laut IW 7.170 Tankstellen, also knapp die Hälfte, weiter, und bei E10 wurde der Rabatt demnach von knapp 51 Prozent der Tankstellen weitergegeben.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2022 07:34 ET (11:34 GMT)