Kartellamt warnt vor Preiserhöhungen nach Ende des Tankrabatts

DOW JONES--Das Bundeskartellamtes will die Entwicklung der Spritpreise nach dem Auslaufen des Tankrabatts weiter im Blick behalten. "Die Steuersenkung auf Kraftstoffe läuft Ende Juni aus, mit einem Anstieg der Kraftstoffpreise ist zu rechnen", sagte Kartellamtspräsident Andreas Mundt bei der Vorstellung des Jahresberichts 2025/26. "Wir werden die Preisentwicklung sehr genau beobachten. Unternehmen dürfen die Situation nicht dazu nutzen, Preiserhöhungen vorzunehmen, die sich sachlich nicht rechtfertigen lassen." Entsprechenden Hinweisen werde seine Behörde konsequent nachgehen.

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June 30, 2026 04:44 ET (08:44 GMT)