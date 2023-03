Kartellbehörden prüfen mögliche Absprachen bei Duftherstellern

FRANKFURT (Dow Jones)--Wettbewerbshüter der Europäischen Union, Großritanniens, der USA und der Schweiz haben Untersuchungen gegen vier Hersteller von Duftstoffen und Duftinhaltsstoffen eingeleitet. Es bestehe der Verdacht, dass sich Produzenten abgesprochen haben, erklärte die EU-Kommission bereits am Dienstagabend in Brüssel.

Laut einer Mitteilung der britischen Kartellaufsicht Competition and Markets Authority (CMA) vom Mittwochmorgen sind von der Untersuchung das deutsche Unternehmen Symrise, die beiden Schweizer Konzerne Firmenich und Givaudan sowie das US-Unternehmen International Flavors & Fragrances betroffen.

Am Dienstag habe es unangekündigte Hausdurchsuchungen bei den Unternehmen und einem in der Duftstoffindustrie tätigen Verband in verschiedenen Mitgliedstaaten gegeben, erklärte die EU-Kommission.

