Brau Union Aktie
WKN DE: 887063 / ISIN: AT0000925904
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26.11.2026 16:42:11
Kartellprozess gegen Brau Union: Richterin stellt erste Entscheidung in Aussicht
Der Braukonzern wollte das Verfahren unterbrechen, der Antrag ist gescheitert. Noch haben sich Wettbewerbshüter und Brau Union nicht angenähert, Ende Jänner könnte eine erste Entscheidung fallenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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