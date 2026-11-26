Heineken Aktie
WKN: A0CA0G / ISIN: NL0000009165
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26.11.2026 10:46:00
Kartellverfahren - Antrag der Brau Union auf Unterbrechung abgewiesen
Heineken und Brau Union verlangen Akteneinsicht in das Ermittlungsverfahren, die von der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) mit dem Verweis auf die Rechtslage abgelehnt wurde. Die Bierproduzenten hatten einen Antrag beim Kartellgericht eingebracht, das derzeit am Wiener Kartellgericht laufende Verfahren bis zur Klärung der offenen Rechtsfrage durch den EuGH auszusetzen. "Aufgrund der fehlenden Akteneinsicht in die Ermittlungsakte der BWB war es uns bisher leider nicht möglich, unsere Verteidigungsrechte vollumfänglich wahrzunehmen", hieß es von der Brau Union gegenüber der APA in einer Stellungnahme.
Richterin: Beweise "vollständig zugänglich"
Die vorsitzende Richterin Eva Maria Vetter begründete ihre Abweisung des Antrags auf Unterbrechung damit, dass "die Beweise der Antragsgegnerin zugänglich" sind. Dadurch könne man "die Verteidigungsrechte vollständig wahrnehmen", sagte Vetter am Donnerstag bei der Tagsatzung am Kartellgericht. Außerdem bestehe "keine unionsrechtliche Pflicht zur Unterbrechung".
Im Fokus des Kartellverfahrens steht die Zusammenarbeit der Brau Union mit sogenannten Getränke-Logistikpartnern und ob wirtschaftlicher Druck auf die Getränkelieferanten ausgeübt wurde. Die Wettbewerbshüter der BWB orten "eine Einflussnahme auf die Aktivität der unabhängigen Getränkehändler" durch den Braukonzern. Die Brau Union weist die Vorwürfe zurück.
Die zum niederländischen Braukonzern Heineken gehörende Brau Union ist unangefochtener Marktführer in Österreich. Rund 60 Prozent des hierzulande produzierten Bieres entfallen auf den Konzern. Zur Brau Union gehören Biermarken wie Gösser, Zipfer, Kaiser, Puntigamer, Schwechater, Wieselburger, Schladminger und Edelweiss.
Noch keine Annäherung bei Vergleichsgesprächen
Seit dem Spätsommer laufen Gespräche zwischen dem Braukonzern und der Bundeswettbewerbsbehörde, ob eine einvernehmliche Verfahrensbeendigung möglich ist. "Bisher ist eine inhaltliche Annäherung nicht erfolgt", sagte ein BWB-Vertreter am Donnerstag vor Gericht. Derzeit scheine "es nicht in Richtung Settlement zu gehen". Ein Brau-Union-Anwalt entgegnete, dass man intern noch in Abstimmung sei und deswegen der BWB noch keinen Schriftsatz übersendet habe. "Wir sind bereit für konstruktive Gespräche."
Am Donnerstag sind im Brau-Union-Kartellverfahren die vorerst letzten Zeugeneinvernahmen angesetzt. Ein Getränkehändler und ein Brau-Union-Manager werden heute als Zeugen befragt. Seit dem Frühjahr 2025 fanden in der Causa 16 Gerichtstermine statt.
cri/kre
ISIN NL0000009165 WEB http://www.brauunion.com http://www.heinekeninternational.com
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