Karula mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Karula hat am 05.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 11,71 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 28,51 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,03 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 2,08 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at