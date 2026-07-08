Karula verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Karula präsentierte am 06.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 2,84 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Karula 14,05 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,96 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Karula einen Umsatz von 1,86 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at