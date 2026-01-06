06.01.2026 06:31:28

Karula: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Karula veröffentlichte am 05.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,96 JPY, nach 7,28 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,80 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,78 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX kaum verändert -- Asiens Börsen im Plus
Am heimischen Aktienmarkt ist am Dienstag ein Minus zu erkennen, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kommt. Die Märkte in Fernost weisen grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen