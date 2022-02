Karuna Therapeutics verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Karuna Therapeutics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.02.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2021 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,940 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,890 USD je Aktie erzielt worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 4,940 USD. Im Vorjahr waren -2,590 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 5,728 USD geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 5,83 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at