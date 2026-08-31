Karyopharm Submits SNDA Seeking Accelerated Approval For XPOVIO In Combination With Ruxolitinib

(RTTNews) - Karyopharm Therapeutics (KPTI) has submitted a supplemental New Drug Application to the FDA seeking Accelerated Approval for XPOVIO or selinexor in combination with ruxolitinib for patients with myelofibrosis. Karyopharm requested Priority Review, which, if granted, could result in a six-month review process. The sNDA submitted is based, in part, on data from the SENTRY trial.

Karyopharm expects to receive notice of the FDA's decision on sNDA filing acceptance and, if accepted, the anticipated review timelines in the fourth quarter of 2026, following the 60-day filing review period.

In pre-market trading on NasdaqGS, Karyopharm shares are up 3.74 percent to $1.94.

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