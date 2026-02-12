Karyopharm Therapeutics Aktie
WKN DE: A1W77U / ISIN: US48576U1060
|
12.02.2026 14:24:04
Karyopharm Therapeutics Net Loss Widens In Q4, Stock Falls In Pre-Market
(RTTNews) - Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI), Thursday announced financial results for the fourth quarter, revealing a net loss of $102.2 million, or $5.71 per share, compared to $30.8 million, or $3.67 per share, last year.
Total revenue for the quarter increased to $34.1 million from $30.5 million in the prior year.
Moving ahead, the company expects total revenue to be in the range of $130 million to $150 million, including U.S. XPOVIO net product revenue guidance of $115 million to $130 million.
In the pre-market hours, KPTI is trading at $6.80, down 7.73 percent on the Nasdaq.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Karyopharm Therapeutics Inc
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Karyopharm Therapeutics Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.