Karyopharm Therapeutics Net Loss Widens In Q4, Stock Falls In Pre-Market

(RTTNews) - Karyopharm Therapeutics Inc. (KPTI), Thursday announced financial results for the fourth quarter, revealing a net loss of $102.2 million, or $5.71 per share, compared to $30.8 million, or $3.67 per share, last year.

Total revenue for the quarter increased to $34.1 million from $30.5 million in the prior year.

Moving ahead, the company expects total revenue to be in the range of $130 million to $150 million, including U.S. XPOVIO net product revenue guidance of $115 million to $130 million.

In the pre-market hours, KPTI is trading at $6.80, down 7.73 percent on the Nasdaq.