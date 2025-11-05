Karyopharm Therapeutics: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Karyopharm Therapeutics lud am 03.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3,82 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,900 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 44,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 38,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at