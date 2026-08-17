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17.08.2026 06:31:29
KASAI KOGYO hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
KASAI KOGYO hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 18,52 JPY gegenüber -16,720 JPY im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 55,29 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48,11 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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