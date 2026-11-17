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17.11.2026 06:31:28
KASAI KOGYO legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
KASAI KOGYO hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 15,07 JPY. Im Vorjahresviertel waren -20,840 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 45,02 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 55,74 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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