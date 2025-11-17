KASAI KOGYO: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

KASAI KOGYO hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -16,72 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei KASAI KOGYO ein EPS von -122,400 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 48,11 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 12,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 55,25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at