KASAI KOGYO stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

KASAI KOGYO hat am 15.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 78,63 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -132,880 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,07 Prozent auf 53,29 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte KASAI KOGYO 57,34 Milliarden JPY umgesetzt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 93,87 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren -241,820 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 196,19 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 218,80 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at