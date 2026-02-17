KASAI KOGYO vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

KASAI KOGYO präsentierte in der am 16.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 52,80 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 15,61 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,25 Prozent zurück. Hier wurden 49,77 Milliarden JPY gegenüber 51,98 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at