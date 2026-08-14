Kashyap Tele-Medicines: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Kashyap Tele-Medicines ließ sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kashyap Tele-Medicines die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 INR. Im Vorjahresviertel hatte Kashyap Tele-Medicines -0,010 INR je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at