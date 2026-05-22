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22.05.2026 06:31:29
Kashyap Tele-Medicines informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Kashyap Tele-Medicines präsentierte in der am 20.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kashyap Tele-Medicines im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 405,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,0 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 0,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1,97 Millionen INR gegenüber 1,92 Millionen INR im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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