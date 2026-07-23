Kasikornbank: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Kasikornbank äußerte sich am 21.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,69 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kasikornbank 0,640 USD je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Kasikornbank 2,08 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at