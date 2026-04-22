Kasikornbank: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Kasikornbank hat am 21.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,24 THB eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 5,67 THB je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,48 Prozent zurück. Hier wurden 65,81 Milliarden THB gegenüber 67,49 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,41 THB gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 47,50 Milliarden THB gesehen.

Redaktion finanzen.at